Il traffico sul ponte Garibaldi si muove a passo lento. I lavori di bonifica sono ancora fermi, bloccati da ritardi nelle operazioni nel sottosuolo di via Rossini. Le richieste al Tar hanno complicato ulteriormente la ripresa dei lavori, lasciando i mezzi e i cittadini in stallo. La fine dei disagi resta ancora lontana.

**Il ponte Garibaldi, un’attesa prolungata. Le cisterne nel sottosuolo di via Rossini ritardano l’avvio dei lavori, e le richieste al Tar non aiutano.** A Senigallia, in provincia di Ancona, il nuovo Ponte Garibaldi è ancora un sogno. Con un iter complesso, tanti ricorsi, e una serie di ritardi che sembrano ormai impossibili da superare. Dal 15 settembre 2022, quando un’alluvione ha distrutto il vecchio ponte, il lavoro di ricostruzione è stato fermato. E non soltanto per colpa delle condizioni meteorologiche: l’intero processo è andato in stallo a causa di un insieme di problematiche tecniche, procedurali e legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Garibaldi: traffico rallentato a causa di interventi di bonifica e ricorsi tecnici

Da mesi il ponte Garibaldi rimane chiuso dopo l'alluvione del settembre scorso.

Il ponte Garibaldi rimane inattivo in attesa della bonifica dell'ex distributore di via Rossini.

