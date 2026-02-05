Polveri sottili ad Aversa 8 sforamenti a gennaio Minoranza | Attivare piano traffico

L’inquinamento dell’aria torna a preoccupare ad Aversa. Nel solo mese di gennaio, la centralina dell’Arpac di via Corcioni ha registrato otto sforamenti dei limiti di polveri sottili PM10. La minoranza in consiglio comunale chiede di attivare subito un piano traffico per ridurre le emissioni.

È ancora allarme polveri sottili ad Aversa. Nel solo mese di gennaio si sono registrati otto sforamenti dei limiti di PM10, come rilevato dalla centralina dell’Arpac di via Corcioni. Un dato che continua a destare preoccupazione in città, dove resta forte l’incidenza del traffico veicolare, soprattutto nelle ore di punta. Intanto, dai banchi della minoranza. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Aversa ha registrato oltre 40 giorni in cui i livelli di smog e polveri sottili hanno superato i limiti di legge, rendendo l'aria irrespirabile.

A Ferrara, nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12, saranno attivate le misure emergenziali contro le polveri sottili, in conformità con le normative regionali e l’ordinanza del sindaco valida fino al 31 marzo 2026.

