Polonara rilascia comunicato su Domenico Polonara | Buon viaggio leone

Domenico Polonara ha appena scritto un messaggio sui social per ricordare il padre, scomparso di recente. Con parole semplici e dirette, ha detto “Buon viaggio, leone” e ha voluto condividere il suo dolore con tifosi e amici. La notizia circola subito, e tra le reazioni c’è chi si stringe intorno alla famiglia, consapevole della perdita di un uomo che ha lasciato un segno forte nella vita di Polonara. La tragedia personale si intreccia alla quotidianità di uno sportivo che, anche in momenti difficili, trova il

Quel che succede in tempo reale, e che nessun altro può raccontare con la precisione di un giornalista che si trova davvero davanti ai fatti, è il racconto di una tragedia personale, in un momento in cui la vita sportiva e la vita reale sembrano confondersi. Oggi, 5 febbraio 2026, a poche ore di distanza dalla morte improvvisa del padre di Achille Polonara, la notizia è arrivata come una scossa: Domenico Polonara, noto con il soprannome di "Novi", è morto. Il figlio, ormai protagonista del basket italiano, era in una fase critica del suo percorso: un momento delicato, un periodo in cui il ragazzo stava cercando di superare un brutto periodo di salute, ma non poteva ignorare l'impatto emotivo della scomparsa del padre.

