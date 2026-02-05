Questa mattina a Grosseto si svolge una giornata di studio dedicata alla diffusione delle conoscenze scientifiche sulla natura della Toscana meridionale. L’evento, che si tiene nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, inizia alle 9. Ricercatori e esperti si riuniscono per parlare di come conservare i tesori naturali della regione e delle fragilità che li minacciano.

GROSSETO ’La disseminazione delle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionale tra ricerca e conservazione della natura ’ è il titolo della giornata di studio in programma domani (inizio alle 9) nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’Istituto di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena e la Fondazione Lorena e con il partenariato di Rotary Club Grosseto, Associazione Rotariana ’Carlo Berliri Zoppi’, Ordine Dottori agronomi e Forestali, Collegio Periti agrari e dei Periti Agrari laureati, Gruppo Ornitologico Maremmano - Studi Naturalistici ’Alfonso Ademollo’, Parco della Maremma, Ordine dei Biologi della Toscana e dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo Universitario. Natura, tesori e fragilità

Approfondimenti su Polo Universitario

Il Polo Universitario Aretino annuncia l’apertura di due nuovi corsi di laurea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Polo Universitario

Argomenti discussi: Polo Universitario. Natura, tesori e fragilità.

Polo Universitario. Natura, tesori e fragilitàGROSSETO ’La disseminazione delle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionale tra ricerca e conservazione della natura ’ è il titolo della giornata di studio in programma domani (inizio alle 9) ... lanazione.it

Tra ricerca e natura: al Polo universitario incontro sulle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionaleGROSSETO – La Giornata di Studio dal titolo La disseminazione delle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionale tra ricerca e conservazione della natura si terrà il prossimo 6 febbraio alle 9 ... msn.com

La disseminazione delle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionale tra ricerca e conservazione della natura. Aula Magna Fondazione Polo Universitario Grossetano facebook

Brindisi, dalla Regione i fondi per completare il polo universitario nell’ex Marconi x.com