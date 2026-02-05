Polo Universitario Natura tesori e fragilità
Questa mattina a Grosseto si svolge una giornata di studio dedicata alla diffusione delle conoscenze scientifiche sulla natura della Toscana meridionale. L’evento, che si tiene nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, inizia alle 9. Ricercatori e esperti si riuniscono per parlare di come conservare i tesori naturali della regione e delle fragilità che li minacciano.
GROSSETO ’La disseminazione delle conoscenze scientifiche nella Toscana meridionale tra ricerca e conservazione della natura ’ è il titolo della giornata di studio in programma domani (inizio alle 9) nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori. L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Fondazione Polo Universitario Grossetano, l’Istituto di Istruzione Superiore Leopoldo II di Lorena e la Fondazione Lorena e con il partenariato di Rotary Club Grosseto, Associazione Rotariana ’Carlo Berliri Zoppi’, Ordine Dottori agronomi e Forestali, Collegio Periti agrari e dei Periti Agrari laureati, Gruppo Ornitologico Maremmano - Studi Naturalistici ’Alfonso Ademollo’, Parco della Maremma, Ordine dei Biologi della Toscana e dell’Umbria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
