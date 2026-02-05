Polo scolastico La Spiaggina l' opposizione attacca | Con soldi pubblici si paga una scuola privata
L'opposizione a Castiglion Fiorentino torna a contestare la gestione del polo scolastico La Spiaggina. Il Gruppo Rinascimento Castiglionese sostiene che con i soldi pubblici si stia pagando una scuola privata, sollevando dubbi sulla trasparenza delle spese. La vicenda ha acceso il dibattito tra i cittadini e le autorità locali, che ora devono fare chiarezza su come vengono spesi i fondi pubblici per l’educazione dei più piccoli.
Il cortocircuito del Pnrr a Castiglion Fiorentino: con i soldi pubblici si paga una scuola privata. È questa l'accusa mossa dal Gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese sulla gestione del polo scolastico 0-6 della Spiaggina.La nota dell'opposizione"La costruzione della struttura - si legge -.
