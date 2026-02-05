Polo Progressista | Incoronato indifferente alla discriminazione dei non udenti?

La consigliera Daniela Bennati del Polo Progressista di Massa ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale di mettere i sottotitoli nelle riunioni. Lo ha fatto un mese e mezzo fa, ma finora niente è cambiato. La sua richiesta riguarda i non udenti, che continuano a partecipare alle sedute senza supporto adeguato. La domanda è se l’amministrazione sia davvero indifferente alle esigenze di questa parte della popolazione.

**Lead** È stato un mese e mezzo fa che Daniela Bennati, consigliera del Polo Progressista e di Sinistra in Comune di Massa, aveva chiesto ufficialmente al presidente del Consiglio Comunale di attivare i sottotitoli per i non udenti durante le sedute del Consiglio. Non è bastato. La richiesta, avanzata in un’occasione in cui l’ente aveva già accesso a un sistema tecnologico in grado di fornire tale servizio — la Smart.Cloud.Pro, la piattaforma digitale utilizzata per l’attività amministrativa — era stata ignorata. E non è soltanto un problema tecnico, bensì un problema di cultura istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polo Progressista: «Incoronato indifferente alla discriminazione dei non udenti?» Approfondimenti su Polo Progressista Soccorso sanitario per persone non udenti. Iniziativa alla Misericordia di San Giovanni Dragusin Juve, ritorno di fiamma per il difensore del Tottenham? Lui non resterebbe indifferente di fronte alla chiamata dei bianconeri: ultime La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Attivare i #sottotitoli per le registrazioni delle #sedute del consiglio comunale non dovrebbe essere una cosa così complicata. Da 18 mesi insieme a Daniela Bennati e a tutto il Polo Progressista e di Sinistra combattiamo perché il Presidente Incoronat facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.