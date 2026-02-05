poliziotto aggredito a askatasuna racconta come un collega lo abbia salvato dal gruppo

Durante una manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna, un agente della Polizia di Stato è stato preso di mira da un gruppo di manifestanti. L’agente ha raccontato di aver avuto paura, ma un collega è intervenuto in suo aiuto, salvandolo dall’aggressione. La scena si è svolta in modo rapido, con altri agenti che sono riusciti a bloccare i dimostranti e a riportare l’ordine. Nessun ferito grave, ma l’episodio ha riacceso le tensioni nella zona.

**Un poliziotto aggredito a Askatasuna racconta: “Impossibile fronteggiare il gruppo, un collega mi ha salvato”** A Askatasuna, nel cuore della notte del sabato 30 gennaio, un agente della Polizia di Stato è stato aggredito durante una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. Il poliziotto, identificato come Alessandro Calista, ha raccontato con forza le condizioni estreme in cui si è trovato al momento dell’aggressione: «Sono stato trascinato a terra, calpestato, colpito alla testa e al corpo. Sono riuscito a salvarmi soltanto grazie al mio collega». La vicenda, emersa in seguito a una querela presentata da Calista, è stata resa nota in un’ordinanza della giudice del processo penale, che ha documentato il modo in cui l’aggressione fu perpetrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Alessandro Calista, il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino, spiega come si è svolto l’episodio.

Un video diffuso dalla polizia mostra i momenti dell’aggressione a un agente del reparto mobile di Padova durante il corteo a Torino a sostegno di Askatasuna.

