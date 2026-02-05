Polizia Pordenone | nuovo dirigente promosso dal vice questore in vista della ristrutturazione dell’organizzazione

Alessio Camporese diventa il nuovo primo dirigente della Polizia di Stato a Pordenone. La promozione arriva dal vice questore in vista di una riorganizzazione interna. La decisione è stata ufficializzata mercoledì 28 gennaio, durante una riunione nella sede del comandante della Polizia locale. Camporese assume il nuovo ruolo con l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione e migliorare i servizi alla cittadinanza.

**Alessio Camporese promosso a primo dirigente della Polizia di Stato in provincia di Pordenone** Mercoledì 28 gennaio 2026, nella sede del comandante della Polizia di Stato di Pordenone, è stata approvata la delibera ufficiale che vede il passaggio di Alessio Camporese da dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale a primo dirigente. La promozione è stata decisa in seguito all’approvazione del consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato, in una procedura che mette in evidenza l’importanza del ruolo istituzionale all’interno del sistema operativo della forza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pordenone Polizia

La polizia di Pordenone annuncia una promozione importante.

Dario Infurna, attuale dirigente dell’ufficio Immigrazione della Questura, è stato promosso a vice questore aggiunto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pordenone Polizia

Argomenti discussi: Studente 15enne viaggia con un coltello da cucina sul bus, individuato dalla polizia locale sulla linea urbana Cordenons-Pordenone; Polizia, Alessandro Tundo è il nuovo dirigente del commissariato di San Severo - FoggiaToday; Dal 7 gennaio Graziella Colasanto nuovo questore di Pordenone; Lista dei professori di sinistra, il caso arriva in Procura.

Dal 7 gennaio Graziella Colasanto nuovo questore di PordenoneDal 7 gennaio la dirigente del Compartimento di polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, Graziella Colasanto, assumerà l'incarico di questore di Pordenone. Lo ha reso noto il questore di Trieste ... ansa.it

Pordenone, Alessio Camporese promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato --> https://www.nordest24.it/promozione-alessio-camporese-primo-dirigente-polizia-stato facebook

Il Vice Questore Alessio Camporese promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato: riconoscimento per competenza e dedizione. #Friuli #Pordenone #Cultura x.com