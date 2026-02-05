Polizia il vice questore di Pordenone promosso a primo dirigente

La polizia di Pordenone annuncia una promozione importante. Alessio Camporese, il vice questore, sale di grado e diventa primo dirigente. La decisione è stata presa mercoledì 28 gennaio dal consiglio di amministrazione della Polizia di Stato. La notizia circola tra gli agenti e i cittadini, che vedono in questa promozione un segnale di crescita e riconoscimento per il lavoro svolto.

Il vice questore Alessio Camporese è stato promosso alla qualifica superiore di primo dirigente. L'annuncio è arrivato nella giornata di mercoledì 28 gennaio a seguito della delibera approvata dal consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato.

