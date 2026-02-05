Polizia di Stato alle Olimpiadi Milano-Cortina

La polizia di Stato sta rafforzando i controlli in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Le forze dell’ordine stanno lavorando per garantire la sicurezza di atleti, visitatori e cittadini, con più pattuglie e controlli ai principali punti di accesso. La macchina della sicurezza è già in moto per prepararsi a gestire l’afflusso di persone e prevenire eventuali rischi.

L'Italia si prepara ad ospitare i XXV Giochi olimpici e i XIV Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dietro atleti e tifosi, però, si muove una macchina complessa e silenziosa: quella della sicurezza, il cui coordinamento è affidato a livello centrale al Dipartimento della Pubblica sicurezza e, sul territorio, alle Prefetture e Questure. A fare da collegamento tra chi si occuperà di sicurezza saranno, in particolare, le Questure delle province interessate alle gare attraverso le Soi (Sale operative interforze), che gestiranno tutto l'apparato di ordine e sicurezza pubblica. Dall'afflusso delle delegazioni estere agli atleti, fino alla gestione dei tantissimi tifosi in arrivo da ogni parte del mondo per assistere a queste Olimpiadi, il tutto nella massima sicurezza.

