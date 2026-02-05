Politiche abitative in Sicilia all’Ars audizione Sicet su proposta di legge per fondo regionale per sostegno all’affitto

Ieri, nella IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è tenuta un’audizione con l’Assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. Al centro del dibattito, la proposta di legge per creare un fondo regionale a sostegno dell’affitto. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del Sicet, che hanno espresso preoccupazioni e richieste sulla gestione futura delle politiche abitative nella regione.

