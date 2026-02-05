Questa mattina a Roma si è aperta una giornata di polemiche tra ex alleati e politici di lunga data. Tra commenti taglienti e accuse di tradimento, il clima resta teso. Molti si chiedono se sia possibile un addio sereno tra figure come Fini, Renzi, D'Alema e Vannacci, o se invece il rapporto tra di loro sia ormai irrimediabilmente compromesso.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Traditore a chi?". Difficile lasciarsi bene, nella vita. Impossibile se hai la tessera dello stesso partito. La querelle di questi giorni lo dimostra. Lo scambio di 'complimenti' tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini è serrato e non si spegne: "Ingrato, non ha mantenuto parola e impegni", è il mantra del leader del Carroccio. "E' Salvini il traditore!", replica il fondatore di Futuro nazionale. Ma dirsi addio, in politica, non è mai stato semplice. Anzi. Del "che fai, mi cacci?" di Gianfranco Fini a Silvio Berlusconi si è detto e scritto tutto. La separazione dell'allora leader di An con il Cavaliere fu dolorosa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Politica: da Fini a Renzi, da D'Alema a Vannacci, quanto è difficile dirsi addio**

Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di andare avanti da solo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

