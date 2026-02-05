Pogba è diventato un caso al Monaco non si sa quando rientrerà | escluso dalla lista Champions

Paul Pogba resta fermo ai box al Monaco, senza una data certa per il suo ritorno. L’infortunio al polpaccio lo tiene lontano dal campo e ora i dirigenti non sanno nemmeno quando potrà riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. Nel frattempo, è stato escluso dalla lista Champions, alimentando l’incertezza sulla sua condizione fisica e sul suo futuro in campo.

Nessuno al Monaco sa quando Pogba potrò tornare ad allenarsi con il resto della squadra: è fermo ai box per un infortunio al polpaccio ma la situazione non è chiara.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Pogba Monaco Calvario Pogba: escluso dalla Champions, il Monaco non sa quando tornerà Il Monaco deve fare a meno di Paul Pogba nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Pogba escluso dalla lista UEFA del Monaco! Il motivo dietro alla bocciatura dell’ex Juventus, cos’è successo Paul Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Pogba Monaco Argomenti discussi: Pogba è diventato un caso al Monaco, non si sa quando rientrerà: escluso dalla lista Champions; Paul Pogba non ritrova la Juve nemmeno da avversario; Pocognoli: Senza centrali, noi equilibrat­i e coraggiosi; Serie A, Juventus-Napoli 3-0: bianconeri dominanti, Spalletti spedisce Conte a -9 dall’Inter. Pogba è diventato un caso al Monaco, non si sa quando rientrerà: escluso dalla lista ChampionsNessuno al Monaco sa quando Pogba potrò tornare ad allenarsi con il resto della squadra: è fermo ai box per un infortunio al polpaccio ma la situazione ... fanpage.it Pogba escluso dalla lista Champions del Monaco: non giocherà i playoff contro il PSG, tempi incerti per il recuperoLe condizioni di Pogba non gli permetteranno di tornare in campo nel breve periodo, il Monaco intanto lo taglia dalla lista per il playoff di Champions League contro il PSG. msn.com " #Ndour, con un altro allenatore, non diventa mica Pogba". Il pensiero di #GiuseppeCalabrese che difende l'operato di #Vanoli x.com "Ndour, con un altro allenatore, non diventa mica Pogba". Il pensiero di #GiuseppeCalabrese che difende l'operato di #Vanoli facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.