Pluribus Vince Gilligan | Per la stagione 2 dovrete aspettare mica siamo The Pitt

Vince Gilligan, il creatore di Pluribus, annuncia che i fan dovranno aspettare ancora prima di vedere la seconda stagione. Gilligan spiega che non hanno fretta e vogliono lavorare con calma, proprio come hanno fatto con la prima. La serie, che si è affermata come una delle più sorprendenti del 2025, continuerà a richiedere pazienza prima di tornare sullo schermo.

Il creatore di Pluribus conferma le intenzioni di lavorare con calma a quella che è stata unanimemente riconosciuta come la serie rivelazione del 2025. Tutto va come previsto nello sviluppo della seconda stagione di Pluribus. Anche se i fan fremono per scoprire come proseguiranno le avventure di Carol Sturka nell'eccentrico universo "infettato" dal virus della serenità, Vince Gilligan conferma l'intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per lo sviluppo dei nuovi episodi. Nel corso del press day di Apple TV tenutosi a Los Angeles qualche giorno fa, che ci ha visto tra i partecipanti, Gilligan ha confermato che la seconda stagione è in lavorazione, spiegando: "Stiamo lavorando duramente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pluribus, Vince Gilligan: "Per la stagione 2 dovrete aspettare, mica siamo The Pitt" Approfondimenti su Vince Gilligan Pluribus la peggior alternativa rivelata da vince gilligan tra 100 opzioni Pluribus di Vince Gilligan: la serie sci-fi che richiama breaking bad Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vince Gilligan Argomenti discussi: Pluribus. Vince Gilligan chiede ai fan di pazientare per la seconda stagione: Ci vorrà tempo; Pluribus, l’incubo di un virus simbiotico all’epoca dell’intelligenza artificiale; Karolina Wydra torna alla recitazione con Pluribus; Una battaglia dopo l'altra e Hamnet tra i candidati ai WGA Awards 2026, Pluribus guida la TV. Pluribus, Vince Gilligan: Per la stagione 2 dovrete aspettare, mica siamo The PittIl creatore di Pluribus conferma le intenzioni di lavorare con calma a quella che è stata unanimemente riconosciuta come la serie rivelazione del 2025. movieplayer.it Pluribus. Vince Gilligan chiede ai fan di pazientare per la seconda stagione: Ci vorrà tempoNella giornata di ieri si è svolto il Press Day di Apple TV dove ... msn.com Nella giornata di ieri si è svolto il Press Day di Apple TV dove anche Vince Gilligan è salito sul palco per aggiornare tutti sullo stato di sviluppo della seconda stagione di Pluribus. Spoiler: ci sarà da attendere... I dettagli: https://www.sentireascoltare.com/news facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.