Più sbirri morti orfani e vedove Le immagini dall' università dopo le violenze di Torino

"+Sbirri morti, +orfani, +vedove" e ancora: "Free Gaza dalla terra al mare sappiamo da che parte stare", infine "+pirati -sbirri". Queste alcune delle tante scritte contro le forze dell'ordine e in favore di Askatasuna apparse presso Palazzo Nuovo e in vari piani dell'ateneo di Torino (occupato per tre giorni e tre notti), a ridosso degli scontri avvenuti il 31 gennaio, durante il corteo organizzata in solidarietà al centro sociale torinese sgomberato a dicembre. Prima della manifestazione e fino a sabato, l'edificio ha ospitato migliaia di persone arrivate in città per partecipare al corteo. Ripristinare l'ateneo costerà almeno 43 mila euro, fra "tinteggiature, lavori di pulizia, igienizzazione, sistemazuine dei bagni intasati, ripristino dell'impianto di videosorveglianaza", ha detto a La Stampa il prorettore dell'ateneo Gianluca Cuniberti: "Avevamo appena finito un'area bagni nuova e l'accanimento è stato totale.

