Pistola contro i portieri degli hotel bandito rapina due alberghi in un' ora e mezza

Due portieri di hotel sono finiti nel mirino di un rapinatore in meno di due ore. Entrambi sono stati minacciati con una pistola puntata al volto mentre cercavano di proteggere gli ospiti e le strutture. L’uomo ha colpito due alberghi in rapida successione, lasciando il caos e la paura tra il personale e i clienti. La polizia sta ora cercando di identificare e catturare il criminale.

Si sono trovati entrambi una pistola puntata contro il volto. Due portieri di hotel vittime di un rapinatore. Due gli alberghi visitati dal bandito nel volgere di meno di due ore: uno in Centro e l'altro in zona Salario. Una tentata rapina e una consumata nelle cui immagini riprese dalle.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Pistola Portieri Rapina… rimandata: bandito senza pistola, banca con pazienza Questa mattina, poco dopo l'apertura, alla banca Tema di via Romana si è consumato un tentativo di rapina insolito. Napoli, armato di pistola rapina un supermercato: bandito fugge con 400 euro Nel pomeriggio di ieri, martedì 20 gennaio, un uomo armato ha rapinato il supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio, a Napoli, portando via circa 400 euro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Dall'Italia - Aveva appena sottratto una pistola a una guardia giurata e ha aperto il fuoco contro le volanti facebook

