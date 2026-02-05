Piscina di via De Gasperi il Comune di Avellino torna proprietario

Il Comune di Avellino ha ripreso il controllo della piscina di via De Gasperi. La proprietà è tornata nelle mani dell’amministrazione dopo che la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta ha annullato la concessione. È stato un procedimento formale che si è concluso nelle ultime ore, senza che ci siano state decisioni improvvise.

Il Comune di Avellino è rientrato in possesso della piscina di via De Gasperi. Non per un improvviso slancio amministrativo, ma al termine di una sequenza di atti formali che la commissaria prefettizia Giuliana Perrotta ha definito nelle ultime ore, disponendo l’annullamento della concessione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Piscina Cittadini co-progettano il futuro di Piazza De Gasperi con un piano partecipato e concreto Il Comune di Cesa ha avviato una partecipazione attiva per ridisegnare Piazza De Gasperi. Meloni e il modello De Gasperi Il governo Meloni si richiama spesso al modello di De Gasperi, ma il confronto tra le due figure fa emergere differenze nette. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Avellino Piscina Argomenti discussi: La Piscina comunale di via degli Sport riapre il 9 febbraio; Varese, chiusa per sempre la piscina di via Copelli: costa troppo mantenerla; Piscina di via Roma: la storia infinita; La piscina di via Cimabue torna al Comune: avviato l’iter per il futuro dell’impianto. Piscina via Maratona, De Santis: «Dalla Nautilus polemiche strumentali»Proseguono le polemiche legate alla gestione degli spazi acqua cittadini, con particolare riferimento alla piscina di via Maratona. Dopo le dichiarazioni del presidente della Nautilus, Alberto Braccin ... civonline.it Como, sulla piscina di via del Dos decisione senza senso. Insulti, disprezzo e nessun ascolto dei cittadiniL’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre quando, all’esterno delle piscine di via de Dos ci sarà una manifestazione per riportare all’attenzione il destino delle micro piscine chiuse ormai tre ... comozero.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.