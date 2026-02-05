Piscina di Gubbio finita i subappaltatori non vengono pagati | 35mila euro bloccati dalla liquidazione

La piscina di Gubbio è finita, ma ora rischia di restare senza soldi. I subappaltatori che hanno lavorato alla realizzazione non hanno ancora ricevuto i 35mila euro che spettavano loro, perché la liquidazione della ditta appaltatrice ha bloccato i pagamenti. La situazione si sta complicando, e ora si attendono sviluppi nelle indagini giudiziarie.

La piscina di Gubbio diventa un caso giudiziario: subappaltatori senza pagamento dopo la liquidazione della ditta appaltatrice.Un groviglio burocratico e giuridico che sta tenendo con il fiato sospeso il Comune di Gubbio e diverse imprese locali, tutte coinvolte nei lavori di riqualificazione.

