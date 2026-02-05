Pisa sostegno al progetto Anch’io Guido di Eppursimuove asd-aps

Pisa, arriva il sostegno di UniCredit per il progetto “Anch’io Guido”. La banca ha deciso di finanziare l’iniziativa di Eppursimuove Asd-Aps, che punta a coinvolgere la comunità e dare supporto a chi ha bisogno. La Regione Centro Nord ha approvato il contributo attraverso il Fondo Carta Etica, che permette di aiutare progetti come questo. Ora si aspetta solo di mettere in pratica le attività e vedere i risultati sul territorio.

