Pisa sostegno al progetto Anch’io Guido di Eppursimuove asd-aps
Pisa, arriva il sostegno di UniCredit per il progetto “Anch’io Guido”. La banca ha deciso di finanziare l’iniziativa di Eppursimuove Asd-Aps, che punta a coinvolgere la comunità e dare supporto a chi ha bisogno. La Regione Centro Nord ha approvato il contributo attraverso il Fondo Carta Etica, che permette di aiutare progetti come questo. Ora si aspetta solo di mettere in pratica le attività e vedere i risultati sul territorio.
ANCH’IO “GUIDO” è il progetto di Eppursimuove Asd-Aps sostenuto dalla Region Centro Nord di UniCredit grazie al Fondo Carta Etica della banca. Eppursimuove è un’associazione che promuove la socialità attraverso iniziative condivise. In particolare, attività sportive, psicomotorie ed espressive.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Eppursimuove Asd
Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io»
A San Giorgio a Cremano al via “Anch’io Presepio”
A San Giorgio a Cremano prende il via la XXXII edizione di “Anch’io Presepio”, la mostra d’arte presepiale presso Villa Bruno.
Ultime notizie su Eppursimuove Asd
Argomenti discussi: Avvisi di Fondazione Pisa per sostenere cultura, volontariato e filantropia; Tagliato il progetto anti-bullismo, l'affondo di Freggia; Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: presentato il documento di fattibilità del progetto; Studente Unipi premiato da Legacoop Toscana per una tesi su vino e cooperazione.
Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore, presentato progetto da 35milioni di euroAl termine dell’articolo le video interviste a Eugenio Giani, Filippo Boni, Davide Gariglio presidente dell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luca Salvetti sindaco di Livorn ... livornopress.it
Avvisi di Fondazione Pisa per sostenere cultura, volontariato e filantropiaPubblicati i bandi per ottenere i contributi nei settori istituzionali relativi all’anno 2026. C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per presentare progetti. msn.com
In una Cattedrale splendida e gremita di pubblico, ho avuto il piacere di partecipare in rappresentanza della Provincia di Pisa alla serata a sostegno dei progetti di Caritas Pisa: il concerto celebrativo per il 270° ann facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.