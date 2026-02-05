Pisa Hiljemark si presenta | Obiettivo salvezza il modulo non cambia
Oscar Hiljemark si presenta ufficialmente a Pisa, con l’obiettivo di salvare la squadra. In conferenza stampa, il nuovo tecnico nerazzurro ha spiegato che non cambierà il modulo, puntando su pragmatismo e continuità per risollevare le sorti dei toscani. La sua è una sfida difficile, ma l’impressione è che voglia mettere subito le cose in chiaro.
Inizia ufficialmente l’era Oscar Hiljemark all’ombra della Torre. Il nuovo tecnico nerazzurro, presentato ufficialmente nel primo pomeriggio in conferenza stampa, ha delineato la strategia immediata per risollevare le sorti dei toscani: pragmatismo e continuità tattica. “L’obiettivo primario è la salvezza e in questo momento ci mancano i punti necessari”, ha dichiarato l’allenatore svedese, che ha subito messo nel mirino la necessità di una reazione caratteriale del gruppo. Hiljemark ha confermato di voler puntare sulla stabilità, smentendo rivoluzioni tattiche imminenti: “Non cambierò sistema di gioco”, ha chiarito, sottolineando come la rosa disponga già di valori tecnici importanti che vanno solo messi a sistema. 🔗 Leggi su Como1907news.com