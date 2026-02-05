Pisa Hiljemark si presenta | Obiettivo salvezza il modulo non cambia

Oscar Hiljemark si presenta ufficialmente a Pisa, con l’obiettivo di salvare la squadra. In conferenza stampa, il nuovo tecnico nerazzurro ha spiegato che non cambierà il modulo, puntando su pragmatismo e continuità per risollevare le sorti dei toscani. La sua è una sfida difficile, ma l’impressione è che voglia mettere subito le cose in chiaro.