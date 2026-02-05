Pisa al via l' era Hiljemark | Qui per fare un percorso ma ora i risultati

A Pisa si inaugura ufficialmente l’era di Oscar Hiljemark come nuovo allenatore. Presentato in conferenza stampa, il tecnico svedese si dice pronto a tracciare un percorso, anche se subito avverte: “I risultati arriveranno con il tempo”. Hiljemark diventa il primo straniero sulla panchina nerazzurra dopo Mircea Lucescu, e già si capisce che vuole mettere subito la sua firma. La società lo ha accolto con parole di fiducia, e ora la squadra aspetta di vedere come si svilupperà questa nuova avventura.

PISA, 5 FEBBRAIO – A Pisa è l'inizio di una nuova era, quella di Oscar Hiljemark in panchina. L'allenatore svedese, il primo straniero in nerazzurro dai tempi di Mircea Lucescu, è stato presentato in conferenza stampa, introdotto dal direttore generale Giovanni Corrado e dal direttore sportivo Davide Vaira. L'introduzione di Corrado e Vaira. CORRADO - "Prima di iniziare, un saluto va allo staff precedente, Alberto, Dainelli, Valiani, Caridi. Hanno fatto un ottimo lavoro, come gli avete riconosciuto. Vanno fatti loro i complimenti. La decisione è stata molto sofferta da un punto di vista professionale e umano.

Oscar Hiljemark si presenta come nuovo allenatore del Pisa.

Oscar Hiljemark si presenta in conferenza stampa e dice subito che il suo obiettivo principale è la salvezza del Pisa.

