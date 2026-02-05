Pipeline & Gas Expo 2026 tecnologie senza scavo protagoniste della seconda giornata

La seconda giornata di Pipeline & Gas Expo 2026 si è concentrata sulle tecnologie senza scavo. In mostra ci sono soluzioni innovative per costruire e mantenere le infrastrutture energetiche senza danneggiare il territorio. Le aziende presentano sistemi che riducono tempi e costi, puntando sulla sostenibilità. La fiera, a Roma, continua a richiamare professionisti da tutta Europa interessati alle novità del settore.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Pge – Pipeline & Gas Expo, la mostra-convegno europea dedicata alle infrastrutture energetiche del midstream, ha concluso oggi la sua seconda giornata di conferenze e seminari. I lavori si sono concentrati sulla transizione energetica, sulle tecnologie trenchless, sulla sicurezza delle pipeline e sulle soluzioni innovative per la progettazione e la gestione delle reti gas del futuro, con il contributo delle principali associazioni di settore e dei maggiori player nazionali e internazionali. Fitto anche oggi il programma dei lavori. Nel corso del convegno "Tecnologie trenchless e transizione energetica: opportunità strategica per progettare le reti gas del futuro" organizzato da Iatt e dedicato al ruolo delle tecnologie trenchless e delle soluzioni No-Dig, il confronto si è concentrato sull'urgenza di adottare soluzioni a basso impatto per la posa e la riqualificazione delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Iltempo.it

