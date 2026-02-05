Pipeline & Gas Expo 2026 | Meggio Sonsub-Saipem ‘con sistemi robotici sorvegliamo e ripariamo infrastrutture critiche subacquee’

All'inizio del 2026, a Milano, si terrà la Pipeline & Gas Expo, un evento importante per il settore energetico. Meggio di Sonsub-Saipem spiega che l'azienda utilizza sistemi robotici per controllare e riparare le infrastrutture critiche sotto il mare. Questi robot permettono di fare ispezioni costanti e interventi mirati, migliorando la sicurezza e l'efficienza delle reti sottomarine. La tecnologia si rivela fondamentale per mantenere in funzione sistemi complessi e delicati, riducendo i rischi e i costi delle operazioni

“Saipem sviluppa e opera sistemi robotici nel mondo dell'energia e della difesa”, soddisfacendo così “l'esigenza di ispezionare e sorvegliare continuativamente infrastrutture critiche subacquee. Lo facciamo tramite robot autonomi, o filo guidati, e tramite un’infrastruttura di comunicazione sottomarina. Nel momento in cui dovesse avvenire un danno, Saipem interviene per effettuare la riparazione in elevate profondità sempre attraverso sistemi subacquei robotici”. Un approccio che “consente di chiudere l'intero ciclo di vita di una pipeline, che va dall'ingegneria, alle ispezioni, alla riparazione in emergenza per la salvaguardia del Paese”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La quarta edizione di Pipeline & Gas Expo si terrà in un momento di grande tensione geopolitica.

La Pipeline & Gas Expo 2026 ha aperto i battenti questa mattina a Milano, attirando molti professionisti del settore energetico.

