Da due giorni, la pioggia non si ferma a Grosseto. Le strade sono allagate, le campagne sono isolate e le allerte per le piene di Bruna e Sovata sono in vigore. La situazione si mantiene critica e non si vede ancora una pausa.

GROSSETO Una pioggia che dura ininterrottamente da 48 ore. E che non ha alcuna intenzione di smettere. Molte le zone della Maremma che stanno soffrendo: sono infatti ingrossati i corsi d’acqua in tutta la provincia anche se per il momento non destano preoccupazione Operatori e mezzi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sono mobilitati per monitorare il reticolo idrico e intervenire in caso di necessità. Le situazioni più complesse si registrano nella parte settentrionale del comprensorio, dove il fiume Bruna e il torrente Sovata sono in piena; al momento non destano particolare preoccupazione, ma la pioggia prosegue e Cb6 resterà vigile almeno fino al termine dell’ allerta meteo, in vigore per tutta la mattina di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piogge torrenziali. Allerta per le piene di Bruna e Sovata. Campagne isolate

Approfondimenti su Piogge Torrenziali

In arrivo maltempo in Romagna con piogge e temporali che provocheranno piene dei fiumi.

Un'intensa perturbazione sta interessando Calabria, Sicilia e Sardegna, provocando mareggiate, piogge abbondanti e danni diffusi.

Ultime notizie su Piogge Torrenziali

