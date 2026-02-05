Piogge sparse su Apuan con nuvolosità persistente | previsioni meteo per il giovedì

Giovedì 5 febbraio 2026, la provincia di Apuan si sveglia sotto nuvole fitte e piogge sparse. Le previsioni indicano che nel pomeriggio e nella sera il cielo continuerà a restare coperto, con piovaschi che si intensificheranno in diverse zone. La giornata si preannuncia umida e grigia, senza grandi pause dal maltempo.

**** Giovedì 5 febbraio 2026, la provincia apuana sarà colpita da un tempo nuvoloso e umido, con piogge sparse che si diffonderanno gradualmente nel pomeriggio e nella serata. Le condizioni meteorologiche saranno particolarmente favorevoli per la zona delle Apuane, dove si prevedono piovaschi localizzati, soprattutto nelle ore pomeridiane, mentre in prossimità dell'Appennino toscano potrebbero cadere anche fiocchi di neve oltre i 1400 metri di quota. L'alta pressione in fase di instaurazione, connessa a un sistema temporalesco, si manifesta con un andamento prevalentemente serbato, in cui il cielo presenta una copertura molto alta, che aumenterà in intensità durante la giornata.

