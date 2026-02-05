Piogge intese in tutta la provincia Corsi d’acqua osservati speciali
La pioggia non dà tregua in tutta la provincia di Siena. Le fonti d’acqua sono sotto stretta sorveglianza, con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che monitora attentamente i corsi d’acqua. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità continuano a tenere alta l’attenzione.
Ancora pioggia su tutta la provincia di Siena, con corsi d’acqua osservati speciali da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Fiumi, torrenti e fossi risultano ingrossati nel capoluogo e nel resto del comprensorio gestito da Cb6, ma finora non si registrano particolari criticità. La situazione più complessa riguarda il padule di Sovicille e i corsi d’acqua limitrofi: fosso Luco, torrente Serpenna, torrente Rosia e il fosso dell’aeroporto di Ampugnano sono in piena, ma per il momento stanno scaricando regolarmente nel fiume Merse, che ha raggiunto un livello significativo. Un intervento urgente è stato eseguito sul bypass del Padule, dal quale sono stati rimossi vegetazione, terra e detriti trasportati dalla pioggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
