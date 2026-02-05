La pioggia non dà tregua in tutta la provincia di Siena. Le fonti d’acqua sono sotto stretta sorveglianza, con il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che monitora attentamente i corsi d’acqua. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità continuano a tenere alta l’attenzione.

Ancora pioggia su tutta la provincia di Siena, con corsi d’acqua osservati speciali da parte del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Fiumi, torrenti e fossi risultano ingrossati nel capoluogo e nel resto del comprensorio gestito da Cb6, ma finora non si registrano particolari criticità. La situazione più complessa riguarda il padule di Sovicille e i corsi d’acqua limitrofi: fosso Luco, torrente Serpenna, torrente Rosia e il fosso dell’aeroporto di Ampugnano sono in piena, ma per il momento stanno scaricando regolarmente nel fiume Merse, che ha raggiunto un livello significativo. Un intervento urgente è stato eseguito sul bypass del Padule, dal quale sono stati rimossi vegetazione, terra e detriti trasportati dalla pioggia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piogge intese in tutta la provincia. Corsi d’acqua osservati speciali

