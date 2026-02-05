Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato la Lega, un colpo durissimo per il partito che ora si trova a dover fare i conti con questa perdita. Vannacci, in una mattina di fine settembre a Varese, ha scelto di uscire, lasciando dietro di sé polemiche e commenti che non si placano. Alcuni esponenti del partito lo criticano, accusandolo di non aver capito la linea e di aver agito senza pensare, come un pirla, secondo quanto si sente in giro. La decisione del generale apre anche uno spirag

**Roberto Vannacci lascia la Lega: l’uscita del generale, un colpo per il partito e un’opportunità per il movimento** A Varese, in una mattina di fine settembre, il nome di Roberto Vannacci è entrato in una nuova fase. Il generale, ex segretario della Lega e ormai vicesegretario nazionale, si è ritirato ufficialmente dal partito dopo nove mesi di impegno, con un impegno che sembra non aver mai portato a risultati significativi. È stata una decisione rapida, ma non priva di conseguenze. Non soltanto per la Lega, ma anche per il movimento politico in generale, almeno in un’area dove il suo ruolo era stato visto come un punto fermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pinti su Vannacci: “Non ha capito la Liga e si è comportato come un pirla

Approfondimenti su Varese Lega

Zaia dice che Vannacci si è reso conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Zaia ha detto che Vannacci si rende conto di essere un corpo estraneo nella Lega.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Varese Lega

Argomenti discussi: Marco Pinti: Vannacci non ha mai capito la Lega e ha fatto una figura da pirla.

Il fedelissimo di Vannacci: andrò con lui. Sasso a un bivio: lasciare è duraIl reclutamento punta su chi, guardando alle elezioni politiche del 2027, teme di non essere ricandidato o di non riuscire a essere rieletto per il possibile ridimensionamento del Carroccio ... corriere.it

Vannacci e i sondaggi mandano in tilt le destre: anche la legge elettorale ora va ripensataI sondaggi che danno Vannacci tra il 3% e il 4% preoccupano il centrodestra, che deve rivedere la sua strategia su Ucraina e legge elettorale. lanotiziagiornale.it

Nel mezzo del caso Vannacci, spunta un sondaggio: cosa dice facebook