pil e lavoro il risveglio del sud i numeri di confindustria srm

Nei giorni in cui si discute del ponte sullo Stretto e si piange la tragedia di Niscemi, i numeri di Confindustria-Srm portano segnali di fiducia per il Sud. Cresce l’occupazione e il Pil della regione, che finalmente mostra qualche segnale di ripresa, mentre il dibattito politico si concentra su opere grandiose e problemi sociali ancora irrisolti.

Nei giorni del grande dibattito sull’utilità o meno del ponte sullo Stretto, che la Lega vuole a tutti i costi portare a casa, e della tragedia di Niscemi e del suo popolo, arrivano dati piuttosto incoraggianti sul futuro del Sud. Proprio quando il governo di Giorgia Meloni stringe sulla Zes unica, la maxi area a fiscalità avvantaggiata e burocrazia più snella per imprese e artigiani: l’Inps ha infatti aperto ufficialmente la strada al bonus Zes unica, una misura strategica pensata per trasformare il Mezzogiorno in un polo di crescita e nuove opportunità lavorative. I numeri sono quelli di Confindustria e di Srm, il centro studi di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Sud Italia continua a crescere più velocemente rispetto al resto del Paese, grazie alle Zes e ai fondi del Pnrr.

L’andamento dell’occupazione tra il 2021 e il 2024 evidenzia una fase di crescita stabile, con segnali di miglioramento nella condizione delle famiglie italiane.

Argomenti discussi: Il Pil in crescita, la disoccupazione in calo: stiamo davvero meglio?; Pil e occupazione sono positivi, considerando i vincoli di demografia e produttività; Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; Italia: il crollo demografico e la riduzione dei salari.

