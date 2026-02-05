Piedone Uno sbirro a Napoli | Salvatore Esposito annuncia la fine delle riprese della seconda stagione

Salvatore Esposito ha annunciato che le riprese della seconda stagione di “Piedone, Uno sbirro a Napoli” sono terminate. La produzione si è conclusa dopo mesi di lavoro, con l’attore che ha condiviso la notizia sui social. Ora si pensa già alle prossime fasi, tra attese e speranze per il ritorno in televisione.

Salvatore Esposito annuncia la fine delle riprese della seconda stagione di "Piedone, Uno sbirro a Napoli". Con un post affidato al suo profilo Instagram, Salvatore Esposito annuncia la fine delle riprese della seconda stagione di Piedone, Uno sbirro a Napoli. L'attore sveste i panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri e saluta i fan ringraziando "ogni singola persona che ha preso parte a questo progetto." Fabio Balsamo e Silvia D'Amico, insieme al resto del cast, nelle immagini pubblicate da Salvatore Esposito. Love Story: John F. Kennedy Jr.& Carolyn Bessette arriva su Disney+, rilasciato il trailer – Video L'ispettore Palmieri si troverà a indagare su nuovi casi mentre dovrà risolvere un mistero legato anche alla sua famiglia.

