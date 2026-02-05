Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza. Tra le novità, piazze vietate ai violenti e limiti più stringenti sull’uso di coltelli da parte dei minorenni. Il governo punta a ridurre gli episodi di violenza e a rafforzare il controllo nelle aree pubbliche. Il decreto legge e il disegno di legge approvati vogliono migliorare l’efficienza delle forze di polizia e rafforzare le misure contro il disagio giovanile. Ora i provvedimenti passeranno all’esame

Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legge recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" e al disegno di legge contenente "disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno". Ecco la scheda di sintesi del decreto sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il pacchetto sicurezza approvato dal Cdm

Approfondimenti su Piazze Vietate

Questa mattina il governo ha approvato il decreto sicurezza, che introduce nuove regole per le piazze e i coltelli.

Il governo ha finalmente approvato il nuovo pacchetto sicurezza, che contiene diverse misure per contrastare la criminalità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piazze Vietate

Argomenti discussi: Zone rosse Rione Sanità e Porta Nolana: l'elenco delle strade vietate a violenti e pregiudicati; Zone Rosse, ecco l'elenco delle strade vietate a pregiudicati e violenti.

Piazze vietate ai violenti e niente coltelli ai minori: il pacchetto sicurezza approvato dal CdmIl Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto sicurezza: via libera al decreto legge e al disegno di legge. Leggi il testo ... msn.com

Bozza del decreto sicurezza, piazze vietate ai condannati per terrorismo o lesioni agli agentiNel pomeriggio il Consiglio dei ministri. In esame il pacchetto sicurezza e il decreto sul Ponte. Un decreto legge del Mit punta a superare i rilievi della Corte dei Conti. Sul tavolo anche il dlgs su ... ansa.it

Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/02/05/bozza-del-decreto-sicurezza-piazze-vietate-ai-con facebook

Bozza del decreto sicurezza, piazze vietate ai condannati per terrorismo o lesioni agli agenti. Il giudice dispone il divieto con condanne per vari reati gravi #ANSA x.com