La piazza di Piazza Italia a Prato viene commissariata. Le autorità hanno preso questa decisione dopo aver riscontrato problemi legati allo sfruttamento del lavoro nelle aziende che operano sul territorio. La situazione non sembra isolata e rischia di aprire un nuovo capitolo sulle difficoltà del settore tessile locale. La produzione, infatti, si frammenta in tante piccole aziende, spesso senza controlli adeguati.

Prato, 5 febbraio 2026 – Piazza Italia era già finita alla ribalta delle cronache sempre per lo sfruttamento del lavoro nelle aziende a cui venivano date le commesse. «Ci siamo già imbattuti in Piazza Italia, era il 2022 e quella protesta passò sulle cronache come ’lo sciopero di pasquetta’, o meglio ’i licenziati di pasquetta’ in quanto i lavoratori si rifiutarono di entrare in fabbrica nel giorno di pasquetta, anche se non era l’unico giorno festivo in cui erano costretti a lavorare». A ricordare l’episodio è stato Luca Toscano, da sette impegnato nel distretto pratese insieme al sindacato dei Sudd Cobas nella battaglia contro lo sfruttamento del lavoro nelle fabbriche, per lo più, a gestione cinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza Italia commissariata, non sarebbe un caso isolato. “Produzione frammentata in tante piccole aziende”

