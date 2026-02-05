Piastri avverte | gli errori in pista costeranno caro in F1

Oscar Piastri mette in guardia i suoi rivali: in Formula 1, ogni errore in pista potrebbe fare la differenza. Durante un’intervista al McLaren Technology Center, il giovane pilota ha parlato senza mezzi termini delle sue speranze e delle sfide che lo aspettano quest’anno. Piastri non ha nascosto la determinazione, ma ha anche avvertito che la competizione sarà dura e che non si potrà sbagliare.

In un confronto esteso con la stampa al McLaren Technology Center, Oscar Piastri ha illustrato lo stato d'animo e le aspettative in vista della stagione che partirà a Melbourne, offrendo una valutazione chiara del percorso della squadra e delle dinamiche che caratterizzeranno il 2025. il pilota ha posto l'accento sui margini di crescita e sulle sfide da affrontare, delineando una cornice di riferimento per l'annata imminente. Durante la pausa invernale, Piastri ha tratto bilanci precisi e ha descritto l'impatto dei cambi regolamentari sulla guida. Ritrovando l'Australia dopo un periodo prolungato lontano, ha ricaricato le energie e ha rinnovato l'attenzione verso una stagione cruciale per lo status di pilota in McLaren.

