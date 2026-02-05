Piantedosi | Su sicurezza lavoro equilibrato se rilievi prenderemo atto

Il ministro Piantedosi risponde alle critiche sulla sicurezza sul lavoro, dicendo che il governo ha fatto un lavoro equilibrato. Se ci saranno rilievi, aggiunge, saranno pronti a prenderne atto. La sua posizione arriva dopo le polemiche di queste settimane.

ROMA – "Credo che abbiamo fatto un lavoro molto ragionevole e molto equilibrato, altrimenti prenderemo atto dei rilievi fatti". E' quanto ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi (foto), lasciando il Senato e replicando ai cronisti che gli chiedevano di eventuali modifiche o limature e dei nodi del pacchetto sicurezza anche dopo l'incontro tra il capo dello Stato e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano al Colle.

