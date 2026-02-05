Il ministro dell’Interno Piantedosi difende il fermo preventivo, ribadendo che non si tratta di una misura liberticida. Dopo l’approvazione del pacchetto Sicurezza, Piantedosi ha chiarito che il provvedimento serve a garantire l’ordine pubblico e non limita le libertà individuali. La sua posizione arriva in un momento di discussione acceso sulle nuove norme sulla sicurezza.

20.22 Il fermo di prevenzione "non è una misura liberticida". Lo afferma il ministro dell'Interno, Piantedosi, dopo l'approvazione del pacchetto Sicurezza. "C'è il rapporto con l'autorità giudiziaria, a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. Se poi dovesse ravvisare che non ci sono le condizioni può disporre la liberazione",spiega Piantedosi. Poi: "la settimana prossima" sarà approvato un "disegno di legge sull'immigrazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il ministro Piantedosi torna a parlare di ordine pubblico e sicurezza.

Il ministro Piantedosi, ascoltato al Senato, torna a parlare di sicurezza e violenze a Torino.

