Piantedosi difende il fermo preventivo
Il ministro dell’Interno Piantedosi difende il fermo preventivo, ribadendo che non si tratta di una misura liberticida. Dopo l’approvazione del pacchetto Sicurezza, Piantedosi ha chiarito che il provvedimento serve a garantire l’ordine pubblico e non limita le libertà individuali. La sua posizione arriva in un momento di discussione acceso sulle nuove norme sulla sicurezza.
20.22 Il fermo di prevenzione "non è una misura liberticida". Lo afferma il ministro dell'Interno, Piantedosi, dopo l'approvazione del pacchetto Sicurezza. "C'è il rapporto con l'autorità giudiziaria, a cui viene comunicato che la persona è accompagnata in un ufficio di polizia e trattenuta fino a due ore. Se poi dovesse ravvisare che non ci sono le condizioni può disporre la liberazione",spiega Piantedosi. Poi: "la settimana prossima" sarà approvato un "disegno di legge sull'immigrazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Piantedosi Fermo
Askatasuna: Piantedosi "contro i violenti serve il fermo preventivo"
Il ministro Piantedosi torna a parlare di ordine pubblico e sicurezza.
Piantedosi: "Ci vuole fermo preventivo"
Il ministro Piantedosi, ascoltato al Senato, torna a parlare di sicurezza e violenze a Torino.
Ultime notizie su Piantedosi Fermo
Argomenti discussi: Sicurezza e piazze, Piantedosi lancia il fermo preventivo; Askatasuna, Piantedosi difende la polizia. Le opposizioni: Destra strumentalizza; Piantedosi: ci vuole il fermo preventivo; Piantedosi in Senato: Serve il fermo preventivo, mentre il governo ultima il pacchetto sicurezza.
Dl Sicurezza, Piantedosi: Su fermo preventivo colloquio proficuo con il Colle, non è liberticidaConfermo che viene introdotta la previsione del fermo di prevenzione. Preciso che l'interlocuzione con il Quirinale è stata sempre molto proficua, da ultimo ieri, ma è stata sempre molto proficua. No ... ilgiornale.it
Piantedosi in Senato: Serve il fermo preventivo, mentre il governo ultima il pacchetto sicurezzaIn aula il capo del Viminale difende il fermo preventivo: impedire ai violenti di infiltrarsi e colpire. Domani il pacchetto sicurezza sarà sul tavolo del consiglio dei ministri. panorama.it
#Tg2000 - Pacchetto #sicurezza, #Piantedosi difende operato #Polizia #4febbraio #Tv2000 facebook
#Tg2000 - Pacchetto #sicurezza, #Piantedosi difende operato #Polizia #4febbraio #Tv2000 @poliziadistato @tg2000it x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.