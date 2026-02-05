Piantedosi | Ddl migranti conterrà interdizione acque territoriali

La legge sui migranti sta per arrivare. Il ministro Piantedosi ha annunciato che la prossima settimana il Parlamento approverà il disegno di legge. La norma prevede l’interdizione delle acque territoriali per le navi che trasportano migranti, una decisione che ha già scatenato molte reazioni. La politica si divide, ma ora tutto è pronto per il voto finale.

Roma, 5 feb. (askanews) – "Confermo che la prossima settimana verrà approvato il ddl sul tema immigrazione. Darà supporto alle norme europee che entreranno in vigore a giugno e ci sarà anche quella che prevede l'interdizione delle acque territoriali, quello che nella semplificazione giornalistica viene definito blocco navale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri a proposito dell'approvazione del dl sicurezza.

