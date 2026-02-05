Piano del traffico contro la velocità | Più sicurezza per i cittadini

Da metà dicembre, il Comune di Gorgonzola ha adottato un nuovo piano del traffico urbano, puntando a ridurre la velocità e aumentare la sicurezza. Ora è il momento delle osservazioni da parte dei cittadini, che possono esprimere il loro parere prima che il piano diventi definitivo. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra residenti e commercianti, mentre le autorità invitano tutti a partecipare.

L'adozione a metà dicembre, per il nuovo piano generale del traffico urbano di Gorgonzola è il momento delle osservazioni. Vanno presentate al Comune entro le 12 del prossimo 16 febbraio. Un paio di settimane per protocollare suggerimenti o istanze di modifica al piano "green" che dichiara guerra alla velocità e al predominio delle quattro ruote, ma ridisegna una mobilità "che garantisca sicurezza a tutti gli utenti della strada". Il piano era stato illustrato pubblicamente prima di Natale, alla presenza dell'estensore, Mauro Barzizza del Pim, del responsabile dell'ufficio tecnico e della procedura Agazio Montirosso, della sindaca Ilaria Scaccabarozzi e dell'assessore alla Mobilità Matteo Bolchini.

