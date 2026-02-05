Peugeot e Citroën colpiti da ritardi nella produzione di veicoli elettrici

Le fabbriche di batterie in Europa rallentano la produzione di veicoli elettrici. Due modelli SUV di Peugeot devono fare i conti con ritardi di otto mesi. La produzione si ferma più a lungo del previsto, creando problemi anche per Citroën. Le aziende stanno cercando soluzioni, ma al momento il colpo d’occhio è questo: i veicoli elettrici arriveranno più tardi del previsto.

**Le fabbriche di batterie in Europa si dimostrano più lente di previsto, con ritardi di otto mesi per due modelli SUV di Peugeot.** Nel cuore della transizione verso l’elettricità, Stellantis sta vivendo un problema critico: la produzione di batterie per i veicoli elettrici si è rivelata meno efficiente di quanto programmato. Il ritardo riguarda soprattutto il modello **Peugeot e-3008** e **Peugeot e-5008**, due SUV che, in base alle previsioni iniziali, dovevano essere disponibili a partire dal secondo trimestre 2026. Ma ormai, con l’arrivo di marzo 2026, la situazione sembra sempre più complicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

