Petitti si oppone alla schedatura dei docenti | Non è una soluzione

Emma Petitti, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, si mette di traverso contro la proposta di schedare i docenti. La politica ha puntato il dito su questa iniziativa, che ha suscitato proteste tra insegnanti e sindacati. Petitti ha detto chiaramente che non vede questa come una soluzione valida, e ha chiesto di trovare metodi diversi per affrontare i problemi della scuola. La discussione è aperta, ma l’idea di catalogare i docenti non piace affatto.

**Emma Petitti, consigliera regionale dell'Emilia-Romagna e vice segretaria regionale del Partito Democratico, ha espresso forte preoccupazione riguardo a una presunta schedatura dei docenti, avvenuta in una provincia della regione. La notizia, emerse pochi giorni fa, riguarda un movimento studentesco che avrebbe raccolto informazioni su insegnanti considerati "politicizzati". La consigliera ha sottolineato che tale iniziativa tocca un pilastro della democrazia italiana: la libertà di insegnamento. Petitti, intervenendo in Assemblea legislativa, ha richiesto un monitoraggio puntuale e ha chiesto un confronto attivo tra le istituzioni e le comunità scolastiche.

