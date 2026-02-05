Durante le festività di Natale, le forze dell’ordine hanno sequestrato diversi petardi considerati pericolosi. Questa mattina il Tribunale di Benevento ha assolto A. G., 26 anni, arrestato lo scorso 29 dicembre con l’accusa di detenzione di petardi rischiosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento ha assolto oggi A. G., 26 anni, arrestato lo scorso 29 dicembre perché ritenuto responsabile di detenzione di 13 petardi considerati pericolosi. All’epoca dell’arresto, la Guardia di Finanza aveva sequestrato il materiale esplodente, del peso complessivo di circa 1,3 chili, durante una perquisizione. Dopo l’istruttoria, il giudice ha accolto le osservazioni difensive dell’avvocato Antonio Leone, che aveva sottolineato l’assenza dei presupposti per il reato contestato e criticato la qualificazione giuridica del fatto. Con la sentenza odierna, il giovane è stato pienamente assolto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Petardi pericolosi sequestrati durante le feste di Natale: cadono le accuse

Approfondimenti su Benevento Petardi

Durante le festività natalizie, la capitaneria di Porto del Friuli Venezia Giulia ha sequestrato oltre 250 chili di pesce non tracciabile o scaduto nell’ambito dell’operazione Fish_Net.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Benevento Petardi

Petardi in Curva Sud all'Arechi: denunciato un giovane ultras granataL'indagine della Digos ha permesso di identificare il tifoso attraverso la ricostruzione dei fatti: avviata la procedura per il Daspo ... salernotoday.it

Petardi e fuochi d'artificio stoccati insieme a materiale infiammabile: 1.300 chili di prodotti sequestrati. I controlli della Finanza VIDEOCITTADELLA (PADOVA) - Sono oltre 1.300 i chili di petardi e articoli pirotecnici che la guardia di finanza ha sequestrato in due negozi del Cittadellese perché stoccati in modo irregolare e pericoloso ... ilgazzettino.it

#CAPODANNOSENZABOTTI: DIFENDIAMO GLI ANIMALI DALLA PAURA E DAI PERICOLI DEI PETARDI Cari amici, festeggiare il nuovo anno deve essere un momento di gioia da condividere con chi amiamo, in pace e serenità. Petardi e botti non solo sono facebook