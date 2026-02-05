Perugia nuove aperture | il centro medico Corabea apre i battenti

A Perugia apre ufficialmente il centro medico Corabea a Ponte San Giovanni. La struttura si rivolge a chi ha problemi legati alla nutrizione e all’alimentazione. La notizia arriva in un momento in cui i servizi di questo tipo sono sempre più richiesti, e il nuovo centro promette di offrire supporto concreto ai pazienti della zona.

Nuove aperture a Perugia. A Ponte San Giovanni arriva Corabea, centro medico per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Un progetto fondato dalla giovane imprenditrice Giorgia Bellini. Ad oggi Corabea, fanno sapere dal centro medico, "è la prima realtà italiana interamente dedicata al

