Perin a Mediaset | Il mercato è passato continuerò a dare il massimo per questi colori come ho sempre fatto! Sugli obiettivi vi dico questo

Mattia Perin torna a parlare prima di Juventus-Atalanta. Il portiere bianconero assicura che continuerà a dare il massimo per i colori della Juventus, anche dopo il passaggio del mercato. Perin ha detto che gli obiettivi sono chiari e che si concentrerà sulla partita, senza farsi distrarre dalle voci di mercato. La sua presenza in campo può essere decisiva, soprattutto in una sfida importante come il Quarto di Finale di Coppa Italia.

Il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha voluto dire la sua prima del Quarto di Finale di Coppa Italia contro l’Atalanta: le sue parole. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Juventus, il portiere dei bianconeri, Mattia Perin, ha presentato così la sfida valevole per i Quarti di Finale di Coppa Italia 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. I CAMBIAMENTI DELLA SQUADRA – « Stiamo dimostrando che siamo cambiati molto, ci siamo messi in testa che uscire dalla zona di comfort ti porta miglioramenti. Poi sei costretto a far sempre di più per migliorati individualmente e come squadra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Perin: Siamo usciti dalla zona di comfort. Mercato? Ormai è passatoMattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dalla gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta:. tuttomercatoweb.com

