Periferia dimenticata | povertà degrado e mancanza di sicurezza nel cuore della città

A Tolentino, in provincia di Macerata, la contrada Cisterna si trova al centro di problemi che sembrano non finire. case abbandonate, strade sporche e poca presenza delle forze dell’ordine sono all’ordine del giorno. La gente del quartiere vive con la paura di uscire di notte e fatica a trovare risposte concrete alle proprie richieste. La situazione resta difficile, e nessuno sembra riuscire a invertire questa tendenza.
A Tolentino, in provincia di Macerata, la contrada Cisterna rappresenta un'area di confine tra il degrado urbano e la mancanza di sicurezza. Le condizioni della zona, con asfalto rovinato, scarsa illuminazione, marciapiedi assenti e un traffico frenetico, hanno portato i residenti a lanciare un appello al Comune. Tra gli incidenti e la presenza di rifiuti e serpenti, si tratta di un territorio ormai trascurato, che non sembra essere stato considerato nei piani di intervento urbano. La situazione è aggravata da un aumento dei furti, soprattutto nelle fasce d'età più anziane, che si sentono sempre più vulnerabili.
Poca sicurezza, degrado e sporcizia: "Questa è la periferia dimenticata"
Un gruppo di residenti di contrada Cisterna a Tolentino si lamenta delle condizioni della zona.
Sicurezza, la normativa dimenticata. La città ha già le sue aree sensibili
La sicurezza urbana rappresenta un tema fondamentale per le città, ma spesso viene trascurato nel dibattito pubblico.
