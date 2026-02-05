A Tolentino, in provincia di Macerata, la contrada Cisterna si trova al centro di problemi che sembrano non finire. case abbandonate, strade sporche e poca presenza delle forze dell’ordine sono all’ordine del giorno. La gente del quartiere vive con la paura di uscire di notte e fatica a trovare risposte concrete alle proprie richieste. La situazione resta difficile, e nessuno sembra riuscire a invertire questa tendenza.

**Titolare:** **** **Lead:** A Tolentino, in provincia di Macerata, la contrada Cisterna rappresenta un’area di confine tra il degrado urbano e la mancanza di sicurezza. Le condizioni della zona, con asfalto rovinato, scarsa illuminazione, marciapiedi assenti e un traffico frenetico, hanno portato i residenti a lanciare un appello al Comune. Tra gli incidenti e la presenza di rifiuti e serpenti, si tratta di un territorio ormai trascurato, che non sembra essere stato considerato nei piani di intervento urbano. La situazione è aggravata da un aumento dei furti, soprattutto nelle fasce d’età più anziane, che si sentono sempre più vulnerabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Periferia dimenticata: povertà, degrado e mancanza di sicurezza nel cuore della città

Approfondimenti su Tolentino Contrada

Un gruppo di residenti di contrada Cisterna a Tolentino si lamenta delle condizioni della zona.

La sicurezza urbana rappresenta un tema fondamentale per le città, ma spesso viene trascurato nel dibattito pubblico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tolentino Contrada

Poca sicurezza, degrado e sporcizia: Questa è la periferia dimenticataTolentino, protestano i residenti di contrada Cisterna tra auto che sfrecciano, asfalto rovinato, poca luce e marciapiedi assenti. ilrestodelcarlino.it

Povertà: Azzalini (Osservatorio Pavia), sui media italiani troppa discontinuità, stereotipi e poca attenzione a periferieCome migliorare il modo in cui il giornalismo italiano tratta il tema della povertà? Secondo Monia Azzalini, Ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia e curatrice della ricerca Taglio basso. Come la ... agensir.it

Salvo Toscano, Il caso Barraco, Newton Compton, 2025 Molto intrigante, poliziesco d’indagine e giudiziario, ad ambientazione palermitana (Soglie del testo) Una macabra scoperta, una villa abbandonata nella periferia di Palermo e un passato oscuro. I fratell facebook