Pereyra il futuro al Napoli val ben un esilio

Napoli, 5 febbraio 2025 – Il Napoli ha piazzato un colpo lontano dai riflettori per il futuro nell'ultimo giorno di mercato. Gli azzurri hanno tesserato Milton Pereyra, classe 2008 argentino. L'attaccante si è svincolato dal Boca Juniors ed ha firmato un contratto con gli azzurri che hanno sconfitto la concorrenza di diversi club del vecchio continente. Il giocatore è una prima punta moderna di 1,76 metri: rapidità ed efficacia in area di rigore sono suoi punti di forza. Il diciassettenne ha iniziato dal calcio a 7, per poi trasformarsi in un numero 9 capace di utilizzare il proprio fisico per la squadra con sponde e protezione della sfera.

