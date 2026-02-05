Perché Sace voleva salvare Saks e non riuscì

Sace ha cercato di salvare Saks, ma senza successo. Nelle scorse settimane, la società ha presentato un’istanza di fallimento. L’obiettivo era proteggere il sistema del Made in Italy, già sotto pressione a causa dei dazi commerciali. Alla fine, però, le speranze di salvataggio sono svanite, lasciando incertezza sulla sorte del marchio e della filiera.

Il retroscena che dimostra quanto sia rilevante l'istanza di fallimento presentata nelle settimane scorse da Saks Global per il sistema del Made in Italy già martellato dai dazi, dalla crisi e dai tentativi, anche nazionali e ammantati di buone intenzioni, di buttargli addosso la croce del caporalato e che il "Foglio della Moda" può raccontarvi, è che Sace lavorò per un anno a un piano di factoring a sostegno dei marchi più esposti con colosso della distribuzione statunitense. Affiancato da Camera Nazionale della Moda, il gruppo assicurativo-finanziario italiano partecipato dal Mimit, fino allo scorso agosto guidato da Alessandra Ricci, era infatti pronto a coprire debiti per una cifra che fonti vicine al lavoro di quei mesi frenetici calcolano non troppo lontana dal miliardo di euro.

