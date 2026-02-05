Perché Mikhail Sergachev è diventato un’icona di stile nell’hockey

Mikhail Sergachev sta rivoluzionando il modo di essere un’icona di stile nell’hockey. Per anni, nell’NHL, l’eleganza si limitava a giacca scura, cravatta ben annodata e pantaloni impeccabili. Lui invece ha portato un tocco di personalità e modernità, senza rinunciare alla classe. Ora, molti fan e colleghi lo seguono come esempio di come si possa essere eleganti con un tocco di originalità.

Per anni, nell'NHL (National Hockey League), l'eleganza aveva una forma precisa: giacca scura, cravatta annodata con rigore, pantaloni sartoriali e zero spazio per l'interpretazione personale. Un dress code che trasformava le trasferte in una sfilata di completi formali, più da consiglio d'amministrazione che da sport iperfisico come l'hockey. Poi è arrivato il 2025. Con la revisione dell'accordo collettivo tra NHL e NHLPA, l'obbligo dell'abito formale è stato ufficialmente eliminato. Al suo posto, una formula molto più vaga — e potentissima: vestire in modo appropriato secondo gli standard contemporanei.

