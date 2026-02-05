Perchè il solo gestionale non basta più alle PMI manifatturiere
Le piccole e medie imprese manifatturiere si rendono conto che affidarsi solo a un gestionale non basta più. La competitività si gioca sulla capacità di sfruttare i dati in tempo reale e prendere decisioni rapide. Le aziende devono investire in strumenti più avanzati per non restare indietro.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’evoluzione necessaria del controllo industriale. La linea di demarcazione tra un’azienda destinata alla marginalità e una capace di conquistare quote di mercato significative si gioca sulla capacità di trasformare il dato grezzo in decisione operativa immediata. Visitando le PMI manifatturiere italiane emerge un paradosso inquietante: aziende che investono centinaia di migliaia di euro in macchinari CNC di ultima generazione, centri di lavoro automatizzati, robot collaborativi e sistemi di verniciatura all’avanguardia, ma che poi gestiscono la pianificazione della produzione con fogli di calcolo o, nella migliore delle ipotesi, con software gestionali generici progettati per tutt’altre esigenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
