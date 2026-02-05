Perché il generale Vannacci ha lasciato la Lega | i motivi dietro la separazione dal partito di Salvini

Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, spiegando i motivi della sua scelta. In una nota, ha detto che non condivide più alcune posizioni del partito, come il suo atteggiamento sulle armi in Ucraina e le politiche sulla famiglia. Ha anche criticato la svolta sulle pensioni, che non rispecchia più le sue idee. La sua uscita dal partito di Salvini segna una rottura concreta e senza mezzi termini.

L'ormai vicesegretario della Lega ha spiegato i motivi dell'addio: dal dietrofront sulle armi in Ucraina, alle posizioni troppo morbide sulla famiglia, fino alla giravolta sulle pensioni. Una versione diversa da quella di Salvini che ha detto di aver glorificato l'ex generale con incarichi e responsabilità sin da subito, nonostante i malumori interni e i dubbi del resto del centrodestra.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

