Perché il generale Vannacci ha lasciato la Lega | i motivi dietro la separazione dal partito di Salvini

Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, spiegando i motivi della sua scelta. In una nota, ha detto che non condivide più alcune posizioni del partito, come il suo atteggiamento sulle armi in Ucraina e le politiche sulla famiglia. Ha anche criticato la svolta sulle pensioni, che non rispecchia più le sue idee. La sua uscita dal partito di Salvini segna una rottura concreta e senza mezzi termini.

L'ormai vicesegretario della Lega ha spiegato i motivi dell'addio: dal dietrofront sulle armi in Ucraina, alle posizioni troppo morbide sulla famiglia, fino alla giravolta sulle pensioni. Una versione diversa da quella di Salvini che ha detto di aver glorificato l'ex generale con incarichi e responsabilità sin da subito, nonostante i malumori interni e i dubbi del resto del centrodestra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Vannacci Lega

Il generale Vannacci lascia la Lega e si mette in proprio.

Roberto Vannacci lascia la Lega.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Chi è Roberto Vannacci, il generale del mondo al contrario: figlio di soldato, il libro, i tuffi (con vestaglia) e il trampolino leghista; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci.

Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtàAl via il Consiglio federale del Carroccio. L'ormai ex vicesegretario, fortemente voluto dal vicepremier e da lui candidato alle Europee, lo ha comunicato a Salvini dopo una telefonata. Il vicepremier ... rainews.it

Salvini congeda il generale e apre il fronte sul referendumIl leader: Gli abbiamo spalancato le porte, capitolo chiuso, oggi Lega più forte. E annuncia: Da questo fine settimana saremo in centinaia di piazze per il Sì ... msn.com

#Vannacci ha dimostrato disciplina e capacità da generale. La #politica , però, richiede mediazione e compromesso: due mondi diversi che richiedono approcci differenti. @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @DelmastroAndrea @AndreaOst x.com

L'ex generale Roberto Vannacci, ex vicesegretario della Lega e fondatore di Futuro Nazionale, dalla zona Arrivi dell’aeroporto Marconi di Bologna non usa mezze misure e subito attacca. «Il traditore è Salvini», le parole raccolte da Repubblica. Nel mirino: ar facebook