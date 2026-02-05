Perché Elodie e Iannone si sono lasciati? A quanto pare le richieste del pilota non andavano a genio alla cantante

Elodie e Iannone si sono lasciati. La cantante e il pilota hanno deciso di interrompere la loro relazione, stando alle fonti del settimanale Oggi. Le divergenze sui progetti futuri sembrano aver pesato più di tutto. A quanto pare, le richieste di Iannone non sono state ben viste da Elodie, e alla fine hanno preso strade diverse.

Secondo alcune fonti consultate dal settimanale Oggi, tra Elodie e Iannone sarebbe finita a causa di obiettivi di vita differenti. Lui voleva una famiglia, lei no. “Il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia e un futuro insieme o prendiamo strade separate”, si legge sulla rivista. “ Una pressione che Elodie non ha retto: per lei non è ancora giunto il momento di diventare madre e moglie. La cantante romana, secondo persone a lei vicine, in questo periodo avrebbe solo voglia di leggerezza e di dedicare del tempo a se stessa”. E non è finita qui, pare anche che “Elodie non considererebbe Iannone realmente pronto ad affrontare un passo così impegnativo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

