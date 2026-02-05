A Napoli e Bologna i problemi si sono fatti sentire subito dopo la Supercoppa. Il Napoli fatica a gestire gli infortuni e Antonio Conte fa fatica a ruotare i giocatori tra una partita e l’altra. La squadra sta attraversando un momento difficile, mentre Inter e Milan celebrano la semifinale e sembrano più tranquille.

Il Napoli sta soffrendo i molteplici infortuni e dunque è difficile per Antonio Conte fare turnover tra un match e l’altro. Dopo la finale di Supercoppa, vinta contro il Bologna in Arabia, gli azzurri hanno vinto solo quattro partite su dieci disputate. Tuttosport scrive: A Milanello e alla Pinetina, visto quanto sta accadendo a Napoli e Bologna, benedicono l’uscita anticipata dalla Supercoppa. Il ko in semifinale ha dato modo a Chivu e Allegri di far staccare qualche giorno la squadra, ma soprattutto hanno avuto dieci giorni senza giocare partite. Per Napoli e Bologna, dopo Riad, sono iniziati i problemi: Antonio Conte ha dovuto districarsi tra infortuni in serie, mentre Vincenzo Italiano si è trovato invischiato in una crisi di risultati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Napoli e Bologna i problemi sono iniziati dopo la Supercoppa, Inter e Milan benedicono di essere uscite in semifinale

Le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana sono state ufficializzate.

