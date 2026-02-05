All’ospedale Santissima Annunziata di Chieti si sperimenta per la prima volta in Italia una terapia con pasticche psichedeliche per combattere la depressione resistente. I medici hanno deciso di usare questa nuova strada, che potrebbe cambiare il modo di curare questa malattia difficile da trattare. La sperimentazione è ancora in corso, ma rappresenta un passo importante nel campo della psichiatria italiana.

All’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, per la prima volta in Italia, si fa ricorso alla terapia psichedelica per curare la depressione resistente. I medici somministrano ai pazienti una compressa contenente psilocibina, il principale principio attivo dei cosiddetti funghi psichedelici. Il debutto è avvenuto ieri, mercoledì 4 febbraio: ad assumere la compressa è stata una paziente di 63 anni. In realtà non è dato sapere se la donna abbia effettivamente ingerito la psilocibina o un placebo. Il trattamento avviene, infatti, nell’ambito di una sperimentazione clinica in base alla quale né i pazienti né i clinici sanno se viene somministrato il composto attivo o un placebo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Per la prima volta in Italia la depressione viene curata con pasticche psichedeliche

